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    Vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi... Bir haftada 128 bin 960 kez....

    AA
    28.03.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Vasiyetnamelerin, "e-Devlet" üzerinden alınmasına imkan veren "vasiyetname sorgulama", ilk haftasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

    Alınan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı.

    Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından başlatılan hizmette, vasiyetnameler de elektronik ortamdan alınabiliyor.

    Noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlayan uygulamanın, ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 olurken, başlangıcından bu yana geçen bir hafta içerisinde, 128 bin 960 kişi, vasiyetnameye e-Devlet Kapısı'ndan ulaştı.

    Kullanıcılar, oluşturulan alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulaması gerçekleştirebiliyor.

    Etiketler: NoMobil , vasiyet , gündem
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