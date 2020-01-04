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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Vaşaklar fotokapanla görüntülendi

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Vaşaklar fotokapanla görüntülendi

BURDUR'da, yaban hayatının araştırılması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında kurulan fotokapanlara, kedigiller familyasından yırtıcı bir memeli olan vaşaklar takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Kurulan fotokapanlara bu sefer de vaşaklar takıldı. Fotokapanlarla vaşakların gelişimi 4 yıl boyunca takip edildi.

Fotokapana yansıyan görüntülerde vaşakların dört mevsim bölgedeki yaşamı yer aldı.

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