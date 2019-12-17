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Fatih ÇELİK/VARTO (Muş) (DHA)
17.12.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Varto ve Bulanık'ta HDP'lilere terör gözaltısı

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Varto ve Bulanık'ta HDP'lilere terör gözaltısı

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın ile Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındılar.

İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı.

Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI

Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde geniş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.

Varto ve Bulanıkta HDPlilere terör gözaltısı

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