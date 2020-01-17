Varna Savaşı nedir? Varna Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları

Varna Savaşı Haçlılar ile Osmanlı arasında 1444 yılında gerçekleşen bir savaş olarak tarihe not düşülmüştür.

Varna Savaşı Tarihi

Varna Savaşı 10 Kasım 1444 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemlerine rastlamaktadır. İstanbul'un Fethi öncesinde yapılan son Haçlı Savaşı’dır. Savaşa katılan Haçlılar Venedik, Leh, Alman, Eflak, Macar ve Hırvat devletlerinden oluşmaktadır. Bu devletlere Hristiyan dünyasının lideri kabul edilen Papa önderlik etmiştir. Osmanlı Devleti’nin başında ise, Padişah II. Murat bulunmaktadır.

Varna Savaşı Özeti

Varna Savaşı, Avrupalı devletlerin Türklerin Balkanlardaki hâkimiyetine son verme düşüncesine dayanmaktadır. Bu düşünce ile Haçlı orduları 1443 yılı itibariyle planlarına başlamıştır. Yeterli sayıda ordu toplandıktan sonra harekete geçilmiştir.

Haçlı Devletleri Balkanlar üzerinden Osmanlı topraklarına girerek, taarruza başlamıştır. Padişah II. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu bu taarruzu Sofya'da durdurmuştur. Sofya ve Felibe arasında kalan topraklarda çatışma gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusu bu çatışmada galip gelmiştir. Ardından Haçlı devletleri ile Segedin Anlaşması yapılmıştır.

Anlaşma yapılmasına rağmen Haçlı ordusu geri çekilmeyerek tekrar saldırıya geçmiştir. 10 Kasım 1444 tarihinde Haçlı ve Osmanlı orduları tekrar karşılaşmıştır. II. Murat, savaşta 6000 kişilik Sipahi ordusu ile Macarlara ok atışı yaptırmıştır. Bunun üzerine Macar ordusu ovaya inmiştir. Bu, II. Murat'ın uyguladığı başarılı bir savaş taktiğidir. Ovaya inen Macar ordusu Osmanlı ordusu tarafından yenilmiştir.

Varna Savaşının Önemi

Varna Savaşı siyasi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakarak çekilen Padişah II. Murat'ın yeniden güç kazanması sağlanmıştır. Bu savaş Avrupalıların Balkanlar üzerindeki hayallerinin yıkılmasına da neden olmuştur. Türkleri Balkanlardan çıkarmak fikrinin Avrupalılar için çok zor olacağı kanıtlanmıştır.

Varna Savaşı, Avrupa devletlerinin Osmanlı hakkında karamsarlığa kapılmasını sağlamıştır. Bu savaş, Osmanlı'nın büyük bir güç olduğunun kabul edilmesi anlamına gelmektedir. İlk kez Avrupalı devletler kendi güçlerini sorgulamaya başlamıştır. Varna Savaşı, İstanbul'un fethi öncesinde Batı dünyasının aldığı en büyük yenilgidir.

Varna Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Varna Savaşının en büyük nedeni Padişah II. Murat'ın tahtı oğluna bırakarak çekilmiş olmasıdır. II. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet o zamanlar henüz 12 yaşındaydı. Babası kendisindeki zekâyı ve ışığı fark etmişti. Bu nedenle tahtı ona devredip dinlenmeye çekilmiştir. Osmanlı tahtının henüz 12 yaşındaki bir çocuğa teslim edilmesi Avrupalı devletleri sevindirmiştir. Osmanlı'nın güçsüz olacağını düşünerek saldırıya geçmelerine neden olmuştur. Avrupalı devletler Balkanları geri almak niyetiyle saldırmıştır.

Ancak 12 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet babasına bir mektup yazmış ve onu göreve tekrar çağırmıştır. Fatih'in babasına mektupta yazdığı sözler oldukça ünlüdür.

" Eğer padişah sizseniz ordunun başına geçiniz. Eğer padişah bensem, öyleyse emrediyorum! Ordunuzun başına geçiniz!"

Bu sözler II. Murat'ı tekrar ordunun başına geçmeye ikna etmiştir. Avrupalı devletler karşılarında çocuk bir padişah bulmak yerine II. Murat'ı görmüşlerdir.

Savaşın sonuçları ise Osmanlı ülkesi adına büyük avantajlar içermektedir. Buna göre;

- Balkanlarda Türk hakimiyeti kesin olarak sağlanmıştır.

- II. Murat tekrar tahta çıkmıştır. Ve ölümüne kadar tahta kalmıştır.

- Ankara Savaşı’ndaki başarısızlıklar silinmiştir.

- Mora, Osmanlı egemenliğine katılmıştır.

- Haçlıların Balkanlar için yaptığı son sefer gerçekleşmiştir.

- Lehistan- Macaristan Devleti’ne son verilmiştir.

- Avrupalıların Balkanlardaki gücü tamamen zayıflamıştır.

Bu sonuçlar yalnızca Osmanlı Devleti için değil tüm Müslüman devletler adına sevinçle karşılanmıştır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti büyük bir yükseliş dönemine geçmiştir. Varna Savaşı, sonraki hamle olan İstanbul'un fethine kadar en büyük zafer olarak kabul edilmiştir.