Varank el attı sorun çözüldü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge Laboratuvar sorumlusu Doç Dr. Sinan Kıvrak’ın laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin dün akşam “Saat 21:30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından KAPATILIYOR. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek. Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse, yazık olur.” mesajını laboratuvar çalışmalarını içeren bir video ile sosyal medya (twitter) hesabı üzerinden paylaşmasının ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Saat 21:30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50 ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından KAPATILIYOR. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek. Gecesinden gündüzüden feragat eden bu nesil heba edilirse, yazık olur. pic.twitter.com/CTsgaSVWKr — SINAN KIVRAK (@kivraksinan) July 12, 2018

"BİZZAT MÜDAHİL OLAN..."

Doç Dr. Sinan Kıvrak twitter hesabında, ''Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan sayın bakanımıza @varank , değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım'' şeklinde teşekkür paylaşımında bulundu.



Kıvrak Twitter hesabından "Laboratuvar tamamıyla ARGE çalışmalarımıza tahsis edildikten sonra biz" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.