Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda, 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 31 yaşındaki R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki sorgusunda, görüntünün kaydedildiği sırada alkollü olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcunun taciz edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledikten sonra operasyon düzenlemiş, şüpheli R.E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gözaltına alınmıştı.
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