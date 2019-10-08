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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
08.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Vapurda iğrenç olay... Videoyu çeken genç kadın konuştu

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Vapurda iğrenç olay... Videoyu çeken genç kadın konuştu

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli yaşananları Hürriyet’e anlattı. Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Milli, ‘Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız’ dedi.

Zeliha Milli şunları söyledi:

“Karaköy’den kalkan Kadıköy vapurunda gerçekleşti. Şahsın bacağını sallaması dikkatimi çekti. Sonrasında yaptığı hareketin farkına vardım. Kendisine fark ettirmeden, delil olsun diye videosunu çektim. Sonrasında ben ‘ne yapıyorsun’ diye müdahale ettim. Bu vapurdan çıkmasına izin vermeyeceğimizi söyledim. Kaçmaya başladı.

“İNSANLAR NE OLDUĞUNU ANLAYANA KADAR KAÇTI”

İnsanlardan yardım istedim. İnsanlar ne olduğunu anlayana kadar kaçtı. O ara sahile yanaştık. Kaçamasın diye kaptan ile iletişime geçtim. Tek tek inenlere baktık.

“DERİ CEKETİNİ TUVALETE BIRAKMIŞ”

Ama videodaki şahıs üzerindeki deri ceketini tuvalete bırakmış. Muhtemelen tuvalette bir kamuflaj yaptıktan sonra gözümüzün önünden kaçtı.

“ELBET BULACAĞIZ”

Sonrasında karakola gidip ifade verdim. Videoyu sosyal medyaya koydum. Bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Polislerle birlikte çalışıyoruz. Elbet onu bulacağız. Olay sırasında soğukkanlı davranmamın sebebi, maalesef günlük hayatta bu gibi tacizlere artık şaşırmamamız. Şahsın kimliğinin tespit edilerek gereken cezayı alması adına elimizden geleni yapacağız.

“BU OLAYI KÜÇÜK OLAY OLARAK GÖRÜP ÜZERİNİ KAPATMAYACAĞIM, ÜZERİNE GİDECEĞİM”

Kadınlar toplu taşımada, sokakta ve hatta evi gibi birçok yerde tacize uğrayabiliyor. Bu olayı küçük olay olarak görüp üzerini kapatmayacağım, üzerine gideceğim. Çünkü toplu taşımada bu harekete cesaret eden bir insan daha kötüsünü de yapabilir."

Vapurda iğrenç olayKadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli yaşananları Hürriyet’e anlattı. Zanlının bulunması için polis ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Milli, ‘Toplu taşımada bunu yapan kişi daha kötüsüne de cesaret edebilir. Bu olayın üzerine gideceğim, o şahsı elbet bulacağız ve gereken cezayı almasını sağlayacağız’ dedi.
daha fazla video için
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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