Vapurda iğrenç olay! O da şikayetçi oldu
Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan ve bu görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli'nin ardından başka bir mağdur Suna.Y. (23) de şikayetçi oldu
Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayının ikinci bir mağduru daha olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Suna Y. de zanlıdan şikayetçi oldu. Y. Hürriyet’e şunları anlattı:
“Karaköy’den Kadıköy’e geçiyorduk. Tacizci birkaç dakika sonra geldi oturdu. Camdan dışarı bakıyordum. Zeliha Hanım’ın ‘Sen ne yapıyorsun’ şeklindeki sözünü duyunca durumu fark ettim. Öylece ne yaptığını gördüm. Kaptanın yanına çıktık. Polise haber verdik. Vapurdan herkes inerken birisi tuvalette bizim verdiğimiz eşkale uyan birini gördüğünü söyledi. Orada ceketini bulduk. Sonra karakola gittik, şikayetçi olduk. Akşam saatlerinde gidip teşhis edeceğim. Bu adama karşı koruma da talep ediyoruz. ”
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