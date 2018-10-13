Van'ın madalya canavarları
BİR zamanlar gölde yaşadığı iddia edilen canavarıyla meşhur olan Van’da her şey, Muradiye İlçe Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü’nün açılmasıyla başladı.
Kulübe lise öğrencileri Zeynep Bayçınar (15) ile arkadaşı Eda Solmaz da (17) kayıt yaptırarak, atletizm kurslarına katıldı. Türkiye’nin birçok kentinde yapılan yarışlara katılan Zeynep ve Eda kısa sürede çok sayıda madalya kazanıp milli takıma girmeyi başardı. Ancak aileleri bu duruma sıcak bakmayınca, Muradiye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Ailelerle konuşan Kaymakam Yücel’in ikna çabaları sonucu her iki sporcu uluslararası yarışmalara katıldı.
PARİS’TE ŞAMPİYON
Zeynep Başçınar, Nisan 2018’de Fransa’nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde dünya birincisi, genel klasmanda ise dünya 25’incisi oldu. Eda Solmaz ise bu yıl Erzurum’da yapılan ve 7 ülkenin katıldığı uluslararası bayrak ve sprint yarışmasında kulüp olarak üçüncü oldu. Solmaz, 15 Eylül 2018’de İspanya’da yapılan Uluslararası 5’li turnuvada da Avrupa birinciliği elde etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası’nda, kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu olan Zeynep Bayçınar ve İspanya’da 5’li turnuvada Avrupa şampiyonu olan Eda Solmaz, daha önce kız çocuklarının spora gönderilmediği ilçede şu an 35’in üzerinde kızın atletizm sporuna kayıt yaptığını, bunun da gurur verici bir durum olduğunu söyledi.
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