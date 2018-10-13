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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/DHA
13.10.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Van'ın madalya canavarları

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Van'ın madalya canavarları

BİR zamanlar gölde yaşadığı iddia edilen canavarıyla meşhur olan Van’da her şey, Muradiye İlçe Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü’nün açılmasıyla başladı.

Kulübe lise öğrencileri Zeynep Bayçınar (15) ile arkadaşı Eda Solmaz da (17) kayıt yaptırarak, atletizm kurslarına katıldı. Türkiye’nin birçok kentinde yapılan yarışlara katılan Zeynep ve Eda kısa sürede çok sayıda madalya kazanıp milli takıma girmeyi başardı. Ancak aileleri bu duruma sıcak bakmayınca, Muradiye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel devreye girdi. Ailelerle konuşan Kaymakam Yücel’in ikna çabaları sonucu her iki sporcu uluslararası yarışmalara katıldı.

PARİS’TE ŞAMPİYON
Zeynep Başçınar, Nisan 2018’de Fransa’nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde dünya birincisi, genel klasmanda ise dünya 25’incisi oldu. Eda Solmaz ise bu yıl Erzurum’da yapılan ve 7 ülkenin katıldığı uluslararası bayrak ve sprint yarışmasında kulüp olarak üçüncü oldu. Solmaz, 15 Eylül 2018’de İspanya’da yapılan Uluslararası 5’li turnuvada da Avrupa birinciliği elde etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası’nda, kendi yaş kategorisinde dünya şampiyonu olan Zeynep Bayçınar ve İspanya’da 5’li turnuvada Avrupa şampiyonu olan Eda Solmaz, daha önce kız çocuklarının spora gönderilmediği ilçede şu an 35’in üzerinde kızın atletizm sporuna kayıt yaptığını, bunun da gurur verici bir durum olduğunu söyledi.

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