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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Van'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Van'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

VAN'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla aranan kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ismi açıklanmayan şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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