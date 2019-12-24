MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da terör örgütü propagandasına adli işlem
GeriGündem Van'da terör örgütü propagandasına adli işlem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
24.12.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Van'da terör örgütü propagandasına adli işlem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da terör örgütü propagandasına adli işlem

VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle