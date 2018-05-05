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    Van'da terör operasyonu! Gözaltılar var

    İHA
    05.05.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; 5 Mayıs 2018 günü, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu sonucunda; 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 4 adet simkart, 1 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 2 adet met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

    Etiketler: Operasyon , terörist , gündem
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