Van'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Urartu dönemine ait çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satışa sunmak üzere müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Özalp ilçesi Dağdeviren Mahallesi'nde yapılan operasyonda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen, 44 santimetre uzunluğunda bir taş heykel, 12 santimetre boyunda bronz kadın heykeli ile 11 adet çeşitli çap ve uzunluklarda obje ele geçirildi.
Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda ise yine Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, 3 adet metal halka, 1 adet metal obje, 1 adet bilezik ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.
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