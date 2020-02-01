Van'da PKK operasyonuna 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt üyeleriyle görüşen 1 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.