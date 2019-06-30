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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Van'da korkutan deprem | 30 Haziran Kandilli son depremler listesi

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Van'da korkutan deprem | 30 Haziran Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listelerini güncellemeye devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamalara göre, Van’ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, 30 Haziran Kandilli son depremler listesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Van’ın Gevaş 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklanırken, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Peki, Türkiye genelinde başka hangi illerde deprem oldu? İşte, o konuya dair detaylar.

AFAD'ın merkez üssünü Gevaş ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 18.15’te meydana geldi. Yerin 11,56 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.06.30 18:15:25 38.2368 42.8250 5.2 -.- 3.6 3.7 TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.06.30 17:51:01 36.7748 33.3595 7.2 -.- 3.0 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2019.06.30 16:17:33 34.8987 33.7778 56.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 16:03:18 37.0715 27.6983 18.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.30 14:56:22 35.0457 26.8765 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 07:04:23 37.8950 27.4233 14.0 -.- 2.1 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2019.06.30 04:08:17 36.0802 29.3312 15.7 -.- 2.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 02:50:40 35.8457 25.6685 12.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 02:30:14 39.7243 25.5942 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.30 01:09:18 36.3912 27.9020 78.4 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel

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