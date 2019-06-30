Van'da korkutan deprem | 30 Haziran Kandilli son depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listelerini güncellemeye devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamalara göre, Van’ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, 30 Haziran Kandilli son depremler listesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Van’ın Gevaş 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklanırken, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Peki, Türkiye genelinde başka hangi illerde deprem oldu? İşte, o konuya dair detaylar.
AFAD'ın merkez üssünü Gevaş ilçesi olarak açıkladığı 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 18.15’te meydana geldi. Yerin 11,56 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.06.30 18:15:25 38.2368 42.8250 5.2 -.- 3.6 3.7 TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.06.30 17:51:01 36.7748 33.3595 7.2 -.- 3.0 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2019.06.30 16:17:33 34.8987 33.7778 56.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 16:03:18 37.0715 27.6983 18.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.30 14:56:22 35.0457 26.8765 8.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 07:04:23 37.8950 27.4233 14.0 -.- 2.1 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2019.06.30 04:08:17 36.0802 29.3312 15.7 -.- 2.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.06.30 02:50:40 35.8457 25.6685 12.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.30 02:30:14 39.7243 25.5942 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.30 01:09:18 36.3912 27.9020 78.4 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
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