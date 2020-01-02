Van’da kar yağışı İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu

Van kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden yağan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Karın keyfini çıkartmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte dışarı çıkıp, kartopu oynadı. Bazı kişiler de yaptıkları kardan adamın yanında hatıra fotoğraf çektirdi. Yılbaşı tatili için kente gelen İranlı turistler ise kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefonları ile selfie çekip, o anları ölümsüzleştirdi.



Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, yolların kapanmaması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş makineleri gece geç saatlere kadar kar temizleme çalıması yaptı.