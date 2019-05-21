Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı
GeriGündem Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
21.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da kaçak avlanan 10 ton inci kefali göle geri bırakıldı

VAN'ın Muradiye ilçesinde Van Gölü'nde ağa takılı 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar göle geri bırakıldı.

İl Jandarma Müdürlüğü, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Gölü kıyısındaki Muradiye ilçesine bağlı eski Bendimahdi Köprüsü civarında, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Edremit Sahil Bot Timi ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı. Denetimlerde eski Bendimahdi Köprüsü yakınında suya bırakılan 500 metre manyat tipi ağa takılı, 10 ton canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, manyat tipi ağ ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ataşehir'deki silahlı çatışmanın arkasından tanıdık kebapçılar çıktı: 'Seni bu gece aldıracağım...'

İstanbul'da korku dolu anlar! Şekeri yükselince...

İfadesine Hürriyet ulaştı! "Lavuğun biri tehdit etti"

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Komşusunun fotoğrafını montajlayıp dağıttı...