Van'da iş yerine yapılan baskında ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri baskında tarihi eser niteliğinde oldukları tahmin edilen çok sayıda obje ve çömlek ele geçirdi. Çömlekler ve objeler incelemeye alınırken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen çok sayıda metal obje ile çömlek bulundu. El konularak, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çömlekler ve objeler incelemeye alınırken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
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