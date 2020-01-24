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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Van'da hastanede panik! O anlar kamerada

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VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü. 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalanları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşlar ve kurtarma anları yer alıyor.

Hastanenin çatısında biriken kar yığınları, öğle saatlerinde kardiyoloji bölümünün bulunduğu binanın girişindeki cam bölümün üzerine düştü.

Kar yığınları yüzünden çöken bölümün altında kalarak yaralanan biri hastane personeli 9 kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Vanda hastanede panik O anlar kamerada

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle çatıda biriken kar yığınlarının hastanenin girişindeki cam bölümün üzerine düştüğünü söyledi.

Vanda hastanede panik O anlar kamerada

Çatının çökmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını ifade eden Çelik, "Bir vatandaşımızın kafasında kısmen bir yaralanma var. Bir vatandaşımıza cam parçası isabet ettiği için karın bölgesinde yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Diğer 7 vatandaşımızın durumu iyi. Ciddi bir yaralımız yok. İkinci bir olayın yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Van'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalanları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşlar ve kurtarma anları yer alıyor.

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