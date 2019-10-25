Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'turuncu' diğeri 'gri' listede çıktı...
Van Çatak ve Gürpınar'da gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 8 teröristten birinin 600 bin TL ödülle aranan ve 'Turuncu Liste'de yer alan Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu, bir diğer teröristin ise 'Gri Liste’de yer alan Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle ”Turuncu Liste’de” yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.
Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda ”Gri Liste’de” yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."
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