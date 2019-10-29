Van'da Cumhuriyet coşkusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da Cumhuriyet coşkusu
GeriGündem Van'da Cumhuriyet coşkusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
29.10.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Van'da Cumhuriyet coşkusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da Cumhuriyet coşkusu

VAN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda öğrencilerin tekvando gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Van Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Törene Van Millletvekili İrfan Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilmez konuşma yaptı. Vali Bilmez, Cumhuriyet'in kurucularını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şöyle konuştu: 

"Türkiye Cumhuriyeti, 96 yılın ardından geldiğimiz noktada, Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve bir çok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet, milletimizin ortak eseridir. Nitekim ülkemizin bekasına göz koyanlara karşı bu birlik ve beraberliğimizle tek millet olduğumuzu yine gösterdik. Bugün dünyadaki tüm mağdur, mazlumlar ve haksızlığa uğrayan toplumların da umut kapısı biz olduk. Bundan dolayı eli kanlı terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ ülkemizi hedef olarak seçmişlerdir. Ama bizi hedeflerini koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz."

Öğrencilerin şiir okuması ve sporcuların yaptığı tekvando gösterisi ile devam eden kutlamlalarda halk oyunları gösterisi yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Ödülllerini alan bazı öğrenciler asker selamı verdi.

Tören geçişi ile son bulan kutlamalarda, Vali Bilmez ve protokol üyeleri gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle