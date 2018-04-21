Van'da bulundu! PKK özel kıyafetler kullanmış...

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi. Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
Van'da MİT- polis operasyonu PKK silah ve mühimmatı ele geçirildiVan'ın İpekyolu ilçesinde bir eve polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa operasyon düzenledi. İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen Kanas silahına ait 2 şarjör, Kalaşnikof marka silaha ait 3 şarjör, 20 kanas mermisi, 167 Bixi mermisi, 1 askeri tip palaska ve palaskaya takılı vaziyette 4 şarjör kılıfı, namlu ucu açılmış kurusıkı görünümlü bir tabanca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu 1 yaka rozeti, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait olduğu değerlendirilen 10 av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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