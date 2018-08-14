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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
14.08.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Van'da bulundu, bu bir ilk... 13-15 yaşlarındaki bir çocuk!

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Tarihi Van Kalesi civarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Erkan Konyar başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Urartuların ayak izine rastlandı. Bulunan ayak izinin 13-15 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu tahmin ediliyor.

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşpa’nın merkezi olan Van Kalesi, yaklaşık 3 bin yıldır bütün görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken etrafındaki tarih de araştırılıyor. Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları, bu yıl da başladı.

Türkiye’nin birçok üniversitesinden alanında uzman kişilerce yapılan eski Van şehri, kalesi ve höyüğü kazı çalışmalarında bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kazı başkan yardımcılığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Bülent Genç, İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri kazı çalışmalarında Urartulara ait olduğu düşünülen yeni bir bulguyla karşılaştıklarını söyledi.

Vanda bulundu, bu bir ilk... 13-15 yaşlarındaki bir çocuk


URARTU’NUN İLK AYAK İZİ

Dr. Bülent Genç, "Urartu evleri taş temel üzerine kerpiçle örülü duvarlardan oluşuyor ve yakın zamana kadar Anadolu’da karşılaştığımız durumla hemen hemen aynı. Mimarideki sürekliliği burada da görüyoruz. Muhtemelen bir Urartu evinin inşası sırasında ıslak kerpiçe basılı ayak izine rastladık. Tahminen 13-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğunu düşündüğümüz bir ayak izi. Bu çok büyük bir titiz çalışma sonunda ortaya çıkarıldı" dedi.

KORUMAYA ALINDI

İlk defa karşılaştıkları bu durumun kendilerini çok heyecanlandırdığını ve sevindirdini belirten Dr. Genç, Urartulara ait olduğu düşünülen ayak izinin tespitinin ardından restoratörler tarafından çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti. Dr. Bülent Genç, "Ayak izi, tespitinin ardından sağlamlaştırılarak korumaya alındı. Kalıbını alıp dökümünü çıkarttık" diye konuştu.

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