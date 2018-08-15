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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.08.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

PKK'lı terörist şok oldu! Asker ağaçta saklanırken yakaladı...

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PKK'lı terörist şok oldu! Asker ağaçta saklanırken yakaladı...

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ, bir terörist ise ölü ele geçirildi. Ağaca çıkarak saklanan terörist sağ olarak yakalandı.

Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi
daha fazla video için

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’ne geldiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisinin vatandaşlar tarafından jandarmaya iletilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Van İl Jandarma Komutanlığının 14-15 Ağustos'ta Van İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yaptığı Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu kapsamında arazi araması yapıldı. Operasyon sırasında bir ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ olarak yakalandı. Tespit edilen başka bir terörist ise teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık vermesi üzerine ölü olarak ele geçirildi.

Yapılan aramada söz konusu teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

PKKlı terörist şok oldu Asker ağaçta saklanırken yakaladı...


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