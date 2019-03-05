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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.03.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Van'da 55 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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Van'da 55 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 9, Başkale’de 13, Çaldıran’da 8, Çatak’ta 4, Erciş’te 1, Gürpınar’da 17 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

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