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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ/VAN (DHA)
03.12.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör gözaltına alındı

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Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör gözaltına alındı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 14 kişi ise gözaltına alındı.

Van Valiliği'nce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlediği 2 operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandığı, kaçak geçişleri organize ettiği belirtilen 14 kişinin ise gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölünü kullanmak suretiyle 'kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı' suçlarının işlendiğine dair elde edilen istihbari bilgiler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli çalışma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturmada; 24 Eylül 2019 tarihinde Tuşba ilçesi iskele mahallesinde tekne ile Van Gölü üzerinden Bitlis iline Göçmen Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 teknede 4 organizatör ve 41 göçmen yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlem yapılmış, teknelere el konulmuştur. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'göçmen kaçakçılığı TCK 79' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla; 03 Aralık 2019 günü saat 06.30 da Van ili Gevaş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilere ait 10 adet cep telefonu ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan pasaport ve muhtelif evraklara el konulmuştur."

 

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