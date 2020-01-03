Van’da 2 dilencinin üzerinden 1395 TL çıktı

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede denetim yapan ekipler, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yaptı. İ.E. ve C.A. isimli dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. İ.E.’nin üzerinden 1179 TL, C.A.’nın üzerinden ise 216 TL çıktı. Toplam 1395 TL tutanak tutularak, kamuya aktarıldı. Dilenciler hakkında, ’Kabahatler Kanunu’na göre, cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.