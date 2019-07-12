Van'da 122 kilo eroin ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 121 kilo 940 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramalarda 4 çuval içerisinde 121 kilo 940 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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