Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 51 personel alımı yapacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre, hemşire, sağlık teknikeri ve ebe olmak üzere farklı branşlarda toplam 51 personel alımı yapılacak. İşte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı başvuru süreciyle ilgili detaylar
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İSTENEN BELGELER:
1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
4- Adli Sicil Kaydı. 5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
6- 2 adet vesikalık fotoğraf.
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