MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan ve Bitlis'te 277 yerleşim biriminin yolu açıldı,kar ve tipi nedeniyle kapanan 168 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor
GeriGündem Van ve Bitlis'te 277 yerleşim biriminin yolu açıldı,kar ve tipi nedeniyle kapanan 168 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA / Muhabir:Necat Hazar,Şener Toktaş,İbrahim Yaldız - Yayınlayan:Kamuran Akkuş
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Van ve Bitlis'te 277 yerleşim biriminin yolu açıldı,kar ve tipi nedeniyle kapanan 168 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van ve Bitlis'te 277 yerleşim biriminin yolu açıldı,kar ve tipi nedeniyle kapanan 168 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor

Van ve Bitlis'te dün etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 445 yerleşim biriminden 277'sinin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların açılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.
30 ekiple yürütülen çalışmalarda 216 yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar'da 62, Başkale'de 25, Bahçesaray'da 13, Çatak'ta 35, Muradiye'de 4, Özalp'ta 2 ve Saray'da 2 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.
Açıklamada 143 mahallenin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

- Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı kapanan 86 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.
Kurtkan, kapalı bulunan 25 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Muş'ta da yağışların ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Parklardaki göletlerin donduğu kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Beyaza bürünen Muş Ovası'ndaki bazı yerleşim yerlerinde evler ve ağaçlar karla kaplandı.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge
genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma
ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 3, Hakkari'de 1, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle