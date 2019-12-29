Van, Hakkari ve Bitlis'te kardan kapanan yollar açılıyor

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte kapanan 81 mahalle ve 135 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda kapanan 216 yerleşim yerinden 165'i yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 51 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ'DE 137 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreyi aştığı ve hayatın durma noktasına geldiği Hakkari'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy ve 169 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yolundan 137'si İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 88 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

BİTLİS'TE 35 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi bulduğu kentte, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.