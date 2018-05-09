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    Van, Hakkari ilk sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? 2018 iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    Van ve Hakkari sahur ve iftar saatleri Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşların sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini hangi saat aralığında gerçekleştireceklerini merak eden Van ve Hakkari'liler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı iftar ve sahur vakitleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Peki, Van ve Hakkari'de sahur ve iftar saatleri 2018 İmsakiye bilgilerinde nasıl şekillendi? İşte, merak edilen o bilgiler

    Van, Hakkari sahur ve iftar saatleri birçok vatandaşın bugünlerde gündeminde yer alan konulardan birisi olmaya devam ediyor. Van ve Hakkari sahur ve iftar vakitleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre bilgi edinecek olan vatandaşlar, buna göre Ramazan ayı içerisindeki planlarını şekillendirebilecek. İşte yılının güncel bilgileriyle Hakkari, Van sahur ve iftar saatleri detayları

    VAN SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

    Van'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Van merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Van 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Van merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Van ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:0804:4712:0915:5919:1820:51
    17 Mayıs Perşembe03:0604:4712:0915:5919:1920:52
    18 Mayıs Cuma03:0504:4612:0916:0019:2020:54
    19 Mayıs Cumartesi03:0404:4512:0916:0019:2120:55
    20 Mayıs Pazar03:0304:4412:0916:0019:2220:56
    21 Mayıs Pazartesi03:0104:4312:0916:0019:2320:57
    22 Mayıs Salı03:0004:4312:0916:0019:2320:59
    23 Mayıs Çarşamba02:5904:4212:0916:0119:2421:00
    24 Mayıs Perşembe02:5804:4112:0916:0119:2521:01
    25 Mayıs Cuma02:5704:4112:0916:0119:2621:02
    26 Mayıs Cumartesi02:5604:4012:0916:0119:2721:03
    27 Mayıs Pazar02:5504:4012:1016:0219:2721:05
    28 Mayıs Pazartesi02:5404:3912:1016:0219:2821:06
    29 Mayıs Salı02:5304:3912:1016:0219:2921:07
    30 Mayıs Çarşamba02:5204:3812:1016:0219:3021:08
    31 Mayıs Perşembe02:5204:3812:1016:0319:3021:09
    1 Haziran Cuma02:5104:3712:1016:0319:3121:10
    2 Haziran Cumartesi02:5004:3712:1016:0319:3221:11
    3 Haziran Pazar02:4904:3712:1116:0319:3321:12
    4 Haziran Pazartesi02:4904:3612:1116:0419:3321:13
    5 Haziran Salı02:4804:3612:1116:0419:3421:14
    6 Haziran Çarşamba02:4804:3612:1116:0419:3421:15
    7 Haziran Perşembe02:4704:3612:1116:0419:3521:16
    8 Haziran Cuma02:4704:3512:1116:0519:3621:16
    9 Haziran Cumartesi02:4604:3512:1216:0519:3621:17
    10 Haziran Pazar02:4604:3512:1216:0519:3721:18
    11 Haziran Pazartesi02:4504:3512:1216:0519:3721:19
    12 Haziran Salı02:4504:3512:1216:0619:3821:19
    13 Haziran Çarşamba02:4504:3512:1216:0619:3821:20
    14 Haziran Perşembe02:4504:3512:1316:0619:3921:20

    HAKKARİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

    Hakkari merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Hakkari merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı 2018 Hakkari Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Hakkari merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Hakkari ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:1104:4812:0715:5619:1520:45
    17 Mayıs Perşembe03:1004:4712:0715:5619:1620:47
    18 Mayıs Cuma03:0804:4712:0815:5719:1620:48
    19 Mayıs Cumartesi03:0704:4612:0815:5719:1720:49
    20 Mayıs Pazar03:0604:4512:0815:5719:1820:50
    21 Mayıs Pazartesi03:0504:4412:0815:5719:1920:51
    22 Mayıs Salı03:0404:4412:0815:5719:2020:53
    23 Mayıs Çarşamba03:0304:4312:0815:5819:2020:54
    24 Mayıs Perşembe03:0204:4212:0815:5819:2120:55
    25 Mayıs Cuma03:0104:4212:0815:5819:2220:56
    26 Mayıs Cumartesi03:0004:4112:0815:5819:2320:57
    27 Mayıs Pazar02:5904:4112:0815:5819:2420:58
    28 Mayıs Pazartesi02:5804:4012:0815:5919:2420:59
    29 Mayıs Salı02:5704:4012:0815:5919:2521:00
    30 Mayıs Çarşamba02:5604:3912:0915:5919:2621:01
    31 Mayıs Perşembe02:5604:3912:0915:5919:2621:02
    1 Haziran Cuma02:5504:3912:0916:0019:2721:03
    2 Haziran Cumartesi02:5404:3812:0916:0019:2821:04
    3 Haziran Pazar02:5304:3812:0916:0019:2821:05
    4 Haziran Pazartesi02:5304:3812:0916:0019:2921:06
    5 Haziran Salı02:5204:3712:1016:0019:3021:07
    6 Haziran Çarşamba02:5204:3712:1016:0119:3021:08
    7 Haziran Perşembe02:5104:3712:1016:0119:3121:09
    8 Haziran Cuma02:5104:3712:1016:0119:3121:10
    9 Haziran Cumartesi02:5004:3712:1016:0119:3221:10
    10 Haziran Pazar02:5004:3612:1016:0219:3321:11
    11 Haziran Pazartesi02:5004:3612:1116:0219:3321:12
    12 Haziran Salı02:5004:3612:1116:0219:3321:12
    13 Haziran Çarşamba02:4904:3612:1116:0219:3421:13
    14 Haziran Perşembe02:4904:3612:1116:0319:3421:13
    Etiketler: imsakiye 2018 , SeoHaber , NoMobil , sahur saatleri , gündem
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