Van Gölü'nün en büyük adası... 'Martı cenneti' olarak biliniyor

Tuşba ilçesinin Yaylıyaka Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan Adır Adası, ilkbaharda yavrulama döneminde milyonlarca martıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle martıların yumurtlama dönemiyle birlikte ziyaretçilerinin gözdesi haline gelen ada, belgesellere konu olacak eşsiz bir güzellik sunuyor. Ziyaretçiler Yaylıyaka Mahallesi’ndeki iskeleden kiraladıkları balıkçı tekneleri ile adaya gidiyorlar.



Martı popülasyonuyla ün kazanan adayla ilgili konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Aslan, martıların yakın zamanda kuluçkaya yatacağını belirtti.

Doç. Dr. Aslan, “Adır Adası bir yerleşim yeri olmadığı için martılar için uygun yerlerdendir. Şu an adada martılar üremeye başlamış ve kuluçkaya yatmak üzeredir. Bir ay sonra yeni bireyler ortaya çıkacak. Kuş popülasyonu bu yıl epey artmış. Yaklaşık bir milyon 200 bin martı var ve bu sayı 3 ile çarpılacak” dedi.

“Adır Adası büyüledi”

Doğa tutkunu Zeliha Gürler ise, “Van halkının tabiata bu kadar değer vermesi ve korumaya çalışması takdir edilecek bir davranıştır. Adır Adası büyüledi. Adanın tabiatına hayran kaldık. Martıların yumurtlama dönemine denk gelmemiz de bizim için ayrı bir deneyim oldu” diye konuştu.



Van’ın görülmesi gereken ender şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade eden bir diğer doğa tutkunu Zeynep Kaykayoğlu da, Adır Adası’nın kendisini büyülediğini ifade etti.