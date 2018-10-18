Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler
GeriGündem Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.10.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesi Erciş ilçesindeki adacığı ortaya çıkardı. Bölgede yaşayan halkı hayrete düşüren olayla ilgili Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş konuştu. Akkuş, "Belki de yüzlerce binlerce yıl öncesinde karada olan bu ada, suların yükselmesiyle su altında kaldı ve şimdi suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı" dedi.

Göldeki su seviyesinin düşmesi ile gün geçtikçe daha belirgin hale gelen Çelebibağı mevkisindeki adacık, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün 1650 metre yüksekliğe ve 3 bin 713 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu söyledi.

'GÖLÜN İÇİNDE BİLİNMEYEN BİR ÇOK SIR SAKLANIYOR"

Yaklaşık 600 bin yıl önce oluşmuş göldeki su seviyesinin zaman zaman çekildiğini bazen de yükseldiğini belirten Akkuş, gölün içerisinde bilinmeyen birçok sırrı sakladığını ifade etti.

Akkuş, göl sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle ortaya çıkan adacığın bu gizemlerden biri olduğunu dile getirerek, "Belki de yüzlerce, binlerce yıl öncesinde karada olan bu ada parçası, suların yükselmesiyle su altında kaldı ve şimdi suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı." dedi.

Van Gölünde sular çekilince ortaya çıktı Hayrete düştüler


Göle küçük de olsa bir adanın daha eklendiğini anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nün bu değerini turizme kazandırmamız lazım. Çünkü bugün dünyada gelişen sektörlerden biri de ekoturizm. Ülkeler, şehirler, sahip oldukları değerleri tanıtabilmek, dışarıdan illerine, ilçelerine, ülkelerine turist çekebilmek için nice tanıtım çalışmalarına giriyor. Van Gölü'nün altında devasa bir kale, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve inci kefali var. Bunları, bölge turizmine kazandırmalıyız.

Van Gölü, içinde barındırdığı gizemlere adata koruyuculuk yapıyor. Bazen yükseliyor, o değerleri bağrına basıyor ve bu değerleri kötü amaçlı insanlardan muhafaza ediyor. Bazen de sularını geri çekiyor ve bu güzellikleri bizlerin gözleri önüne seriyor."

Van Gölünde sular çekilince ortaya çıktı Hayrete düştüler


"İLK KEZ GÖRDÜM, HAYRETE DÜŞTÜK"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kurbani Özdaş ise çocukluğunun göl çevresinde geçtiğini ve ortaya çıkan adacığı ilk kez gördüğünü anlattı.

Bölge halkı olarak adaya "Ercişli Emrah" isminin verilmesini istediklerini vurgulayan Özdaş, "Bu adanın ortaya çıkması bizi hayrete düşürdü. 1990 yılından sonra suların yükselmesiyle Van Gölü ilçemize yaklaşmıştı. Şimdi sular çekilince ada ortaya çıktı. İlçe dışından birçok fotoğraf sanatçısı adayı fotoğraflamak için geliyor. Ayrıca ada vatandaşların da ilgisini çekiyor." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Deprem paniği... Okullar tatil edildi

Konsolosluktaki ikinci arama sona erdi! Dikkat çeken kırmızı leke detayı....

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Hayrete düştüler

Dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi