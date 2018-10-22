Van Gölü'nde bulunmuştu... 5 kişilik ekip kuruldu

Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Dalış Timi’nin eğitim dalışları sırasında tespit edilen yeni balık türü ile ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi harekete geçti. Alanında 5 kişilik uzman ekip Van Gölü’nün farklı bölümlerinde derinlemesine araştırma yapacak.

5 KİŞİLİK UZMAN EKİP ARAŞTIRACAK

Van Gölü’nde yeni bir balık türü bulunmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Jandarma Su Altı Dalış Timi tarafından bulunan ve bilim insanlarına verilen yeni balık türü için jandarmaya teşekkür etti.

Yeni bulunan balık türü ve yaşadığı ortamın araştırılması için alanında uzman 5 kişilik ekip kurduklarını belirten Prof. Dr. Battal, "Kurduğumuz ekibi balığın yaşadığı alana yönlendireceğiz. Buraya gelen suyu ve balığın ne kadar yıldır oraya yerleştiğini tespit etmeye çalışacağız. Balıkla beraber ekosistemde yaşayan bazı yosunların olabileceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla orada başka canlı türlerinin olup olmadığının araştırmasını da yapacağız. Orada su altı dalış turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapacağız. Ekosistemi inceledikten sonra su altı dalış turizmine açılabilirse, bunun da çok yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Ancak üzerinde duracağımız öncelikli konu balıkların durumudur. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Van Gölü’nde yeni ve kapsamlı bir araştırma başlatıyoruz. İnşallah bunun sonucunda da birçok bilgi de beraberinde ortaya çıkmış olacak. Araştırmaya yapacak olan ekibin içinde hem bizim Van Yüzüncü Yıl Su Ürünleri Fakültemiz’den bu alanlarla ilgili olan arkadaşlarımız hem de dışarıdan olan ancak doktorasını ve yüksek lisansını bizden almış olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımız derinlemesine bir araştırma yapacak" dedi.

İSİM VERİLİRKEN BALIĞI BULAN EKİBE DANIŞILACAK

Balığa isim verilirken Jandarma Su Altı Dalış Timi’ne de danışacaklarını söyleyen Battal, olayın kahramanlarının jandarma olduğunu belirtti.

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