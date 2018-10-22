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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan AŞAN/VAN (DHA)
22.10.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Van Gölü'nde bulunmuştu... 5 kişilik ekip kuruldu

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Van Gölü'nde bulunmuştu... 5 kişilik ekip kuruldu

Van İl Jandarma Komutanlığı’nın Sualtı Timi tarafından eğitim dalışları sırasında tespit edilen balık türü ile ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi araştırma başlattı. YYÜ tarafından oluşturulan araştırma ekibi, balığın yaşadığı ekosistemi derinlemesine inceleyecek. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yeni balık türünün ismi konusunda da jandarma ekiplerinin görüşlerine başvuracaklarını söyledi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Dalış Timi’nin eğitim dalışları sırasında tespit edilen yeni balık türü ile ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi harekete geçti. Alanında 5 kişilik uzman ekip Van Gölü’nün farklı bölümlerinde derinlemesine araştırma yapacak.

5 KİŞİLİK UZMAN EKİP ARAŞTIRACAK

Van Gölü’nde yeni bir balık türü bulunmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Jandarma Su Altı Dalış Timi tarafından bulunan ve bilim insanlarına verilen yeni balık türü için jandarmaya teşekkür etti.

Yeni bulunan balık türü ve yaşadığı ortamın araştırılması için alanında uzman 5 kişilik ekip kurduklarını belirten Prof. Dr. Battal, "Kurduğumuz ekibi balığın yaşadığı alana yönlendireceğiz. Buraya gelen suyu ve balığın ne kadar yıldır oraya yerleştiğini tespit etmeye çalışacağız. Balıkla beraber ekosistemde yaşayan bazı yosunların olabileceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla orada başka canlı türlerinin olup olmadığının araştırmasını da yapacağız. Orada su altı dalış turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapacağız. Ekosistemi inceledikten sonra su altı dalış turizmine açılabilirse, bunun da çok yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Ancak üzerinde duracağımız öncelikli konu balıkların durumudur. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Van Gölü’nde yeni ve kapsamlı bir araştırma başlatıyoruz. İnşallah bunun sonucunda da birçok bilgi de beraberinde ortaya çıkmış olacak. Araştırmaya yapacak olan ekibin içinde hem bizim Van Yüzüncü Yıl Su Ürünleri Fakültemiz’den bu alanlarla ilgili olan arkadaşlarımız hem de dışarıdan olan ancak doktorasını ve yüksek lisansını bizden almış olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımız derinlemesine bir araştırma yapacak" dedi.

İSİM VERİLİRKEN BALIĞI BULAN EKİBE DANIŞILACAK

Balığa isim verilirken Jandarma Su Altı Dalış Timi’ne de danışacaklarını söyleyen Battal, olayın kahramanlarının jandarma olduğunu belirtti.

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