Van Çatak'ta okullar yarÄ±n tatil edildi
Van'Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n tatil edildi.
Ã‡atak KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Hamza TÃ¼rkmen, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§e genelinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.
TÃ¼rkmen, bu nedenle ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek aksaklÄ±klar ve meteorolojinin verileri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, ilk ve orta dereceli okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸini bildirdi.
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