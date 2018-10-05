Valizde kadın cesedi! Sır çözüldü
İzmir'in Menemen ilçesinde 7 Haziran'da sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kadının katil zanlısı ile olayla bağlantısı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kişinin Melahat Mersinli (66) olduğunun tespit edilmesi sonrası, ölen kadının yakın çevresini takibe aldı.
Valizin atıldığı bölgede titizlikle toplanan delilleri mercek altına alan polis ekipleri, ayak izi, kıl ve doku örneklerini inceledi.
ANKARA'DA YAKALANDI
Melahat K'nin katil zanlısı olduğu tespit edilen Ö.K'nin olaydan sonra Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Ölen kadının yakını olduğu öğrenilen zanlı, gizlendiği eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Polis ekipleri kent merkezinde ise olayla bağlantısı bulunan ve şüpheliye yardım ettikleri ileri sürülen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Öte yandan şüpheli Ö.K'nin herhangi bir işte çalışmadığı ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.
Cinayet zanlısı Ö.K'nin, Melahat Mersinli'den para istediği ve bunun için de tartıştıkları ileri sürüldü.
OLAY
7 Haziran'da, Seyrek Mahallesi sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti.
Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan ve kadına ait olduğu tespit edilen cesedin kimliğini belirlemek amacıyla kayıp kişiler üzerinde durarak çok yönlü soruşturma başlatmıştı.
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