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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.10.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Valizde kadın cesedi! Sır çözüldü

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Valizde kadın cesedi! Sır çözüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde 7 Haziran'da sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kadının katil zanlısı ile olayla bağlantısı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kişinin Melahat Mersinli (66) olduğunun tespit edilmesi sonrası, ölen kadının yakın çevresini takibe aldı.

Valizin atıldığı bölgede titizlikle toplanan delilleri mercek altına alan polis ekipleri, ayak izi, kıl ve doku örneklerini inceledi.

ANKARA'DA YAKALANDI

Melahat K'nin katil zanlısı olduğu tespit edilen Ö.K'nin olaydan sonra Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Ölen kadının yakını olduğu öğrenilen zanlı, gizlendiği eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekipleri kent merkezinde ise olayla bağlantısı bulunan ve şüpheliye yardım ettikleri ileri sürülen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan şüpheli Ö.K'nin herhangi bir işte çalışmadığı ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

Cinayet zanlısı Ö.K'nin, Melahat Mersinli'den para istediği ve bunun için de tartıştıkları ileri sürüldü.

OLAY

7 Haziran'da, Seyrek Mahallesi sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti.

Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan ve kadına ait olduğu tespit edilen cesedin kimliğini belirlemek amacıyla kayıp kişiler üzerinde durarak çok yönlü soruşturma başlatmıştı.

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