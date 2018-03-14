Valiz hırsızı İtalyan kaptan 2 yıldır kayıp

Kamera kayıtlarından tespit edilen Angius hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 gün sonra yakalanıp ifadesi alınan Angius, “Pasaport kontrolünü geçtikten sonra 5 numaralı bagaj bandına gittim. Başkasına ait siyah renkli çek çekli bir valizi aldım. Otelde kontrol ettiğimde içerisinde kişisel elbiseler olduğunu gördüm. Dalaman’da valizi bilmediğim bir yere attım. Pişmanım. Müştekinin zararını karşılamak isterim” dedi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 12 Nisan 2016’da Asliye Ceza Mahkemesinde ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıldan 9 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Angius, davanın ilk celsesine gelmeyince hakkında zorla getirilme ve yakalama kararı çıkarıldı. Ancak davanın açıldığından bugüne 5 celse geçmesine rağmen Angius’a bir daha ulaşılamayınca davadan bir karar çıkamadı.



