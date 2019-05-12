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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Valiz cinayetinde şaşırtan savunma!

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Valiz cinayetinde şaşırtan savunma!

Menemen’de valiz içinde cesedi bulunan yaşlı kadının katil zanlısı ile birlikte yargılanan sanıklardan Seyd Ahmet Gökay, cesedin bulunduğu yerde telefonunun sinyal vermesini “Biz oraya arsa bakmaya gitmiştik” diye açıkladı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki valiz cinayetinin katil zanlısı Özkan Kahramanoğlu ile birlikte hakim karşısına çıkan zanlılardan Seyd Ahmet Gökay, mahkemedeki ifadesinde "Oraya arsa bakmaya gitmiştik" dedi. Valiz içindeki cesetin bulunduğu yerde cep telefonu sinyal veren Gökay, maktul Melahat Mersinli'ye katil zanlısının ısrarı üzerine para verdiğini ve cesedin olduğu yere bir müteahhit arkadaşı ile arsa bakmaya gittiğini iddia etti. Melahat Mersinli cinayeti ile ilgili gözaltına alınıp tutuklanan, Mersinli'nin yeğeninin kocası Özkan Kahramanoğlu ile birlikte diğer zanlılar da Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre; Mahkeme 3 Temmuz tarihine ertelenirken, sanıkların verdiği ifadelere ulaştı.

Katil zanlısı Özkan Kahramanoğlu, duruşmada ölen Melahat Mersinli'ye kefil olarak Seyd Ahmet Gökay'dan 60 bin TL civarında para aldığını söyledi. Kahramanoğlu, "Borcu 5-6 ay içerisinde ödeyecekti. 4 ay olmuştu. Olaydan bir gün önce Seyd Ahmet bana 'Parayı ödemezse babandan alırım' dedi. Geçmişte babamı çok üzmüşlüğüm var. Babam kalp ve ciğer hastasıdır. Melahat hanımın evine gidip paranın niye ödenmediğini sordum. 'B.k gibi paranız var ödeyiversin baban' dedi. Yüzüne yumruk attım. Yere düştüğünde ölmüştü. Cesedi arabanın bagajındaki kırık valize koyup Ulukent'te dere kenarına bıraktım. Pişmanım" dedi.

"ARAŞTIRINCA ÖĞRENDİM"

Seyd Ahmet Gökay ise "Ödeme gerçekleşmeyince Melahat Mersinli ile telefon görüşmeleri yaptım ancak evine gitmedim. Kaybolduğunu öğrendikten sonra evine gittim. Müteahhit arkadaşım ile Menemen'e gittik. Sonradan araştırdığımda cesedin bulunduğu yerin bizim gittiğimiz yere yakın olduğunu tespit ettim. Biz oraya arsa bakmaya gitmiştik. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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