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    Böyle kaza görülmedi! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

    DHA
    16.04.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evinden çıkan Vali Yakup Canbolat’a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

    Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi.

    Vali Yakup Canbolat, Polis Evinden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evinde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi’yi fark etmerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

    Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı’nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi’nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı’nın da gözaltına alındığı belirtildi.

    Etiketler: konya , gündem
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