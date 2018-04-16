Böyle kaza görülmedi! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi.

Vali Yakup Canbolat, Polis Evinden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evinde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi’yi fark etmerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı’nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi’nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı’nın da gözaltına alındığı belirtildi.