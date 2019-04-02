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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Valilik'ten MSÜ sınavı duyurusu | Hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

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Valilik'ten MSÜ sınavı duyurusu | Hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

İstanbul Valiliği 7 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da açık olacağını duyurdu. Peki, hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte, MSÜ sınavı nedeniyle hafta sonu da açık olacak nüfus müdürlükleri ve çalışma saatleri...

7 Nisan Pazar günü binlerce aday, MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı'na girecek. İstanbul Valiliği bu nedenle İstanbul'daki ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da fazla mesai yapacağını açıkladı. Bu açıklama ile beraber, adaylar da hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu sorgulamaya başladı. İşte cumartesi ve pazar günü açık olacak nüfus müdürlükleri ve çalışma saatleri ile ilgili detaylar.. 

HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, dolayısıyla ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

ÖSYM Başkanlığınca, 7 Nisan Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. kimlik kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir.

Bu nedenle; ilimizdeki tüm ilçe nüfus müdürlükleri 6 Nisan Cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de sınavın yapılacağı 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

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