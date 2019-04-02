Valilik'ten MSÜ sınavı duyurusu | Hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
İstanbul Valiliği 7 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da açık olacağını duyurdu. Peki, hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte, MSÜ sınavı nedeniyle hafta sonu da açık olacak nüfus müdürlükleri ve çalışma saatleri...
7 Nisan Pazar günü binlerce aday, MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı'na girecek. İstanbul Valiliği bu nedenle İstanbul'daki ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da fazla mesai yapacağını açıkladı. Bu açıklama ile beraber, adaylar da hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu sorgulamaya başladı. İşte cumartesi ve pazar günü açık olacak nüfus müdürlükleri ve çalışma saatleri ile ilgili detaylar..
HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, dolayısıyla ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
ÖSYM Başkanlığınca, 7 Nisan Pazar günü yapılacak 2019-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı nedeniyle sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile 2 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. kimlik kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir.
Bu nedenle; ilimizdeki tüm ilçe nüfus müdürlükleri 6 Nisan Cumartesi günü 09.00-15.00, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçe nüfus müdürlükleri de sınavın yapılacağı 7 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
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