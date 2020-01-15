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DHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 20:37,Son Güncelleme:/

Valilik’ten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması

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Valilik’ten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması

İstanbul Valiliği, Kilyos’taki tekne kazasının ardından kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı. Valilik, su altı ile helikopterli aramaya ise sabah devam edileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün sabah 08.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması gerçekleştirilmiştir. Gece boyunca TCG Alemdar, arama kurtarma sahasında faaliyetlerine devam edecek, 1 Sahil Güvenlik Botu tarafından da termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü araması gerçekleştirilecektir.

Yarın 07.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile de su üstü araması yapılacaktır."

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