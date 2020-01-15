Valilik’ten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması

Konuya ilişkin Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün sabah 08.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması gerçekleştirilmiştir. Gece boyunca TCG Alemdar, arama kurtarma sahasında faaliyetlerine devam edecek, 1 Sahil Güvenlik Botu tarafından da termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü araması gerçekleştirilecektir.

Yarın 07.00’dan itibaren; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile de su üstü araması yapılacaktır."