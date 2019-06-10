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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.06.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Valilikten "gençlik festivali" açıklaması

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Valilikten "gençlik festivali" açıklaması

Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin verilmediğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" adı altında geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, kentin ekonomisine ve tanıtımına katacağı katkı, toplumsal kaynaşmanın pekiştirilmesi göz önünde bulundurularak valilik ve diğer kurumlar tarafından destek verildiği belirtildi.

Firma tarafından alınan güvenlik tedbirlerinin eksikliğine karşın, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlik geçirmeleri amacıyla yaklaşık bin kolluk personelinin görevlendirilerek organizasyonun sorunsuz geçmesinin sağlandığı bildirilen açıklamada, bu süreç zarfında firma yetkililerinin ilgili kurumlarla yeterli koordinasyonu sağlamadığı vurgulandı.

Bu yıl da ilgili firmanın gerekli izinleri almadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başladığı, koordinesiz ve plansız hareket etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz
konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir."

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