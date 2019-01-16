Valilik'ten 'dikkatli olun' uyarısı geldi! Bugünden itibaren...
Adana Valiliğince, Seyhan Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliye edildiği Seyhan Nehri yatağının çevresinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'nda biriken fazla suyun yaklaşık 20 gündür sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına tahliye edildiği belirtildi.
Son 24 saatte etkili olan sağanak nedeniyle barajdaki su seviyesinin yeniden yükseldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugünden itibaren Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."
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