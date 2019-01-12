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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
12.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Valilikten açıklama geldi! İşte Düzce’deki kötü kokunun nedeni…

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Valilikten açıklama geldi! İşte Düzce’deki kötü kokunun nedeni…

DÜZCE Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün gece 2 çocuğun rahatsızlanmasına neden olan kötü kokunun kaynağının geri dönüşüm tesisinden sızan gaz olduğu belirtildi. Valilik, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yakınındaki evlerde yaşayanların yoğun kokudan etkilenmesine neden olan geri dönüşüm tesisiyle ilgili idari işlem gerçekleştirileceğini bildirdi.

Merkez Duraklar köyünde dün gece 1'inci OSB'ye yakın evlerin bulunduğu bölgeden geçen kanala bırakılan atıklardan yayılan koku nedeniyle 2 çocuk rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuklara ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Çocuklar, ardından yakınları tarafından başka bir köyde bulunan akrabalarının yanına götürüldü. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kokudan etkilenmemeleri için köylülere maske dağıttı. Gelen ekipler de çalışmalarını maske takarak yaptı. Kendilerini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar başka köylerdeki akrabalarının yanına götürüldü. AFAD  ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’de panik devam ediyor! Korkutan görüntü... Düzce Merkeze bağlı Duraklar köyü sınırları içerisinde gece bir anda bastıran koku vatandaşı tedirgin etmiş 2 çocuk kokudan etkilenmişti. 112 Ekipleri çocuklara müdahale ederken AFAD ve yetkililer bölgede incelemede bulunmuştu. Koku azda olsa gündüzde devam ederken vatandaşların tedirginliği sürüyor.
daha fazla video için

ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLMEDİ

Düzce Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşüm tesisinin buhar basınç tankında basınç valfinin patladığını, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur hattına karışmış olabileceğini belirtti. Valilik, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde zehirli gaz tespit edilemediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Gece saat 00.13'te ALO 181 hattına düşen Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmenin kimyasal atık sularının kaçak alarak kanala verdiği konulu şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilmiştir. Jandarma, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede OSB'de kurulum aşamasında olan firmanın (araba lastiklerinden elektrik enerjisi üreten) lastik geri dönüşümü denemesi yapıldığı esnada piroliz ünitesinde bulunan buhar basınç tankında plastik basınç valfinin patladığı, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur suyu hattına karışmış olabileceği, patlayan valfin bantlanarak kapatıldığı, o sırada fabrika binası içerisinde bulunan rögara karbon siyahı kaçmış ihtimali ile işletme yetkilileri tarafından fabrika içi temizlik çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır. Firma ile ilgili yapılan tespitler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir. İmkanlar dahilinde kurutma kanalında gerekli önlemler alınmış olup, derede temizlik çalışmaları lisanslı firma tarafından yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara eşlik edilerek gerekli hassasiyet içerisinde kirlilik giderilecektir. Bir daha böyle sorunlar yaşanmaması için OSB Müdürlüğü ile görüşülmüş olup, gerekli önlemleri aldırmak için yağmur suyu kanallarına fabrikaların bağlantıları kontrol ettirilerek gerekli önlemler ivedilikle alınacaktır."

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