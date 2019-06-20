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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erhan TEKTEN - İstanbul DHA 
20.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Valilikten 23 Haziran açıklaması

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Valilikten 23 Haziran açıklaması

İSTANBUL Valiliği'nden 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin ilimizde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Valiliğimizce hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit Başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir Başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı Başkanlığında (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır. 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde bin 868 seçim çevresinde 10 milyon 570 bin 939 seçmen vatandaşımız 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 9 bin 976'sı cezaevinde olmak üzere toplam 142 bin 760 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar, 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 428 bin 179 seçmen vatandaşımız bulunmaktadır"

"İL DIŞINDAN 2 BİN 64 EMNİYET MENSUBU İLİMİZDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

"İlimizde seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için; İl jandarma komutanlığı 5 bin 632, il emniyet müdürlüğü 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığımızda ise 350 personel görevlendirilmiştir. Tüm birimler; yeterli sayıda kara, deniz ve hava araçlarıyla seçim günü emniyet ve asayiş hizmeti sunacaklardır. İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu İlimizde görevlendirilmiştir. Seçim öncesi ve seçim sonrası güvenlik tedbirleri ayrıca planlanmıştır"

"Bütün Kaymakamlıklarımız ilçelerinde, ilimizle koordineli olarak Seçim Güvenliği Planlarını hazırlamışlardır.

İBB, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom, Elektrik İdareleri, seçim günü ile ilgili olarak özellikle talimatlandırılmış ve gerekli tedbirleri almışlardır. Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde; Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, GAMER, İlçe Kaymakamlıklarımız, Güvenlik Güçlerimiz; İSKİ, İGDAŞ, Elektrik İdareleri, Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu ulaşımı, sağlık ve itfaiye hizmet birimleri 7/24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunacaklardır"

"SEÇİM ÖNCESİ, SEÇİM GÜNÜ VE SEÇİM SONRASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR"

"22-23 Haziran 2019 tarihlerinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 08.30-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacaktır.

Oy verme günü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri gereği umuma açık eğlence yerleri kapalı tutulacak; içkili mekânlar ile umuma açık yerlerde alkollü içki içilmeyecek ve satılmayacaktır. Seçim günü emniyet - asayiş hizmetlerinde görevli olanlar haricinde hiç kimse, ruhsatlı dahi olsa silah taşımayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası ile ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan herkese başarılar diliyoruz"

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