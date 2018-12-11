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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Valiliklere talimat verdi! 50 bin okul için geçerli

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Valiliklere talimat verdi! 50 bin okul için geçerli

‘Okul güvenliği’ protokolü ile 81 ilde güvenlik kamerasız okul kalmayacak. 50 bin okulun bahçesi ve çevresi gece görüşlü kameralarla 7 gün 24 saat takip edilecek

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan okul güvenliği protokolü ile artık güvenlik kamerası olmayan okul kalmayacak, okul güvenliği gece görüşlü kameralarla yapılacak.

VALİLİKLERE TALİMAT
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yazıda güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla, şehirlerdeki tüm okullarda, okul önü, yakını ve çevresini görecek şekilde kamera takılması istendi. İçişleri Bakanlığı daha önce pilot olarak başlatılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak kameraların hızla temin edilmesini talep etti.

24 SAAT TAKİP
KGYS ile okullarda emniyetin belirlediği noktalara kurulan kameralar, kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. 6'sı sabit ve biri hareketli olmak üzere belirlenen her okula 7'şer kamera kurulan sistemde, kameralar 24 saat kayıt alarak görüntü emniyet merkezine iletebiliyor. 2019'un Haziran ayında sistemin tüm okullara kurulması hedefleniyor. Kamera sistemi sayesinde, öğrenciler için hem okula giriş çıkışta hem de okul çevresinde güvenli ortam sağlanması, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

İŞTE KAMERALARIN STANDARTLARI
Okullarda kullanılacak kameraların standartları şöyle:
En az 2 mp poe özellikli,
Full HD çözünürlük,
Gece görüşlü kamera,
En az 16 kanallı,
12 tb depolama hacmi,
İnternetten izlenebilen kayıt cihazı,
En az 30 gün 7X24 kayıt özelliği

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