Valilik uyardı! Kuvvetli olacak
Bursa Valiliği, dün sahil kesimi başta olmak üzere kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısında bulundu.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın özellikle Bursanın sahil kesimleri başta olmak üzere; dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 Km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu,kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.
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