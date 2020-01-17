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Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu

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Valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu

Yozgat’ta karne dağıtım töreninde bir öğrenci, törene gelen valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yozgat'ta bir öğrenci, Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağını görünce öpüp alnına koydu. Okulun bahçesine park edilen makam aracını incelemeye koyulan ve aracın etrafında dolaşan iki öğrenciden Adil Erdem Temiz, aracın önünde asılı Türk bayrağını öpüp alnına koydu. Birinci sınıf öğrencisi olan Adil Erdem'in bayrağı öpüp alnına koyduğu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Valilik makam aracındaki Türk bayrağını öpüp alnına koydu

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