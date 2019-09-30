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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST-AA
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Valilik: Katılması görevidir

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Valilik: Katılması görevidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AFAD toplantısına davet edilmediği iddiasına ilişkin tartışmalar sürerken Valilik, “Başkanın doğal bir üye olarak toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise “Kimse özel davet beklemesin” dedi.

İstanbul Valiliği, 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 26 Eylül günü deprem sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı, burada 27 Eylül günü saat 10.00’da faaliyetlere devam edileceğinin konuşulduğu belirtilerek şöyle denildi: “27 Eylül’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli gelmiş, Ekrem İmamoğlu katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açıkken İmamoğlu tarafından yapılan “Davet edilmedim” şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır.”

KİMSE ÖZEL DAVET BEKLEMESİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise AFAD’ın Maslak’taki binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, davet tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Şimdi akşam toplantıyı yapıyorsunuz, ‘Sabah burada buluşacağız’ diyoruz. Herkes sabah buradaydı... Bizim işimiz kanal kanal dolaşmak değil, bizim işimiz kanal dolaşanlara laf yetiştirmek veya cevap vermek değil. İnsanlar biraz otursun işine baksın. Gereğinin yapılmasıyla alakalı nelerin olduğu, nasıl afetin yönetileceği ile ilgili her şey yazılıdır zaten. Kurallarıyla bellidir. Talimatı verdiğimizde herkes buraya gelir. Niye ayrıca özel de bir davet çıkarılıp iletildi, ona da gerek yoktur aslında. Talimat geldi mi herkes buradadır. Kimse özel davet beklemesin. Burada vatandaşımızın hayatı söz konusudur. Şöyle düşünüyorum; Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle, farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeylerle laf üretmeye çalışıyorlar. Biz iş üretmek için buradayız.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Deprem vergileri nerede’ sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Herhalde televizyon karşısında otururken birisi ‘Gündemi nasıl değiştirebiliriz.’ dedi. O şekilde aklına geldi herhalde... Sadece İstanbul’da 80 milyarlık bir harcama var.” dedi.

DEPREMDE ORTAK ÜCRETSİZ HAT

Oktay, yapılan incelemelerde 320 dairenin ağır hasarlı, yaklaşık bin 895 dairenin az hasarlı olduğu bilgisini de verdi. GSM şirketleriyle görüşmeye dair ise Oktay, “Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla biz bunu tekrar yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şunu gördük. Şu kararları aldık. Mevcutta Türkiye’de olan 3 operatörün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bunun 175 milyona çıkarılması dolayısıyla bunun ilgili operatörler arasında da paylaşımını yaptık. Üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları, bu belki AFAD bünyesinde kullanıma açılıyor olacak. Ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında da bunu vatandaşlarımıza duyuracağız. Sadece bu hattı kullanıyor olmaları. Burada sınır yok o zaman. Herkesin herkesle haberleşebileceği ücretsiz olarak belli bir süre için tabii, bir hat oluşturuyoruz. Kısmet olursa bu da 3 aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçiriliyor olacak.” açıklamasını yaptı.

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